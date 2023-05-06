Кто больше всех обгоняет в 2023-м?

Число обгонов, как правило, зависит от стартовой позиции гонщика и эффективности его машины. Лидеры в этом рейтинге обычно в числе аутсайдеров, а впереди те, кто в квалификации не так успешен, как в гонке.

Обгоны обычно считаются по смене позиции в конце круга, и по этому показателю в текущем сезоне пока лидирует Гуаньюй Чжоу – в квалификации он часто оказывается позади, а в гонках смело атакует.

Рейтинг по числу обгонов после четырёх Гран При

Гонщик Число обгонов Гуаньюй Чжоу 29 Кевин Магнуссен 24 Пьер Гасли 22 Оскар Пиастри 20 Алекс Элбон, Валттери Боттас, Ник де Вриз 16 Ландо Норрис, Юки Цунода 15 Серхио Перес, Логан Сарджент, Макс Ферстаппен 14 Джордж Расселл, Лэнс Стролл 13 Льюис Хэмилтон 11 Фернандо Алонсо 10 Шарль Леклер, Эстебан Окон, Карлос Сайнс, Нико Хюлкенберг 8