Магнуссен: Новинки производят хорошее впечатление

Тренировки в Майами сложились для Haas F1 неоднозначно: первую сессию Нико Хюлкенберг закончил на 9-й строчке протокола, однако разбил машину в 3-м повороте, после чего во второй он был только 17-м. Кевин Магнуссен показал 12-е время, но в команде считают, что результаты не отражают реальных возможностей машины VF-23.

Кевин Магнуссен (12-й): «Думаю, сегодня мы неплохо поработали. В первой сессии проводили испытания ряда новых компонентов, подготовленных к этой гонке, и они работали эффективно. Поэтому я продолжил их проверять во второй сессии – похоже, что они производят хорошее впечатление.

Серия с высокой топливной нагрузкой тоже прошла отлично, так что всё идёт по плану. Надеюсь, мы сможем повторить это в субботу. Думаю, мы пройдём во вторую часть квалификации, возможно, даже в третью. Результаты очень плотные, и всего пара десятых отделяет 10-й результат от 15-го, так что нам есть за что бороться».

Нико Хюлкенберг (17-й): «Я перестарался, хотел побыстрее добиться результатов, поэтому за спешку пришлось расплачиваться. Иногда так бывает – к счастью, машина получила не слишком серьёзные повреждения, и вторая сессия прошла неплохо.

Я чувствую, что управляемость в порядке, эта трасса мне очень нравится и вполне подходит нашей машине. Я впервые здесь ездил на машине Формулы 1, трасса вполне органичная по конфигурации, техничная и сложная, так что день несмотря на аварию сложился неплохо».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «День прошёл хорошо, хотя со стороны этого не скажешь. Единственная небольшая проблема была связана с аварией Нико в первой сессии, но команда здорово поработала, и он смог вернуться на трассу во второй тренировке.

Результаты, зафиксированные в протоколе, не вполне отражают нашу скорость, поскольку Нико на быстром круге попал в плотный трафик на втором секторе. В целом мы довольны, ведь похоже, что новинки работают нормально, поэтому мы готовимся в субботу вновь вернуться на трассу, чтобы хорошо выступить в квалификации».