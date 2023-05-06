Макс Ферстаппен получил третью коробку передач

В субботу механики Red Bull Racing поставили новую коробку передач на машину Макса Ферстаппена. Для пилота Red Bull Racing это уже третья коробка из четырёх разрешённых на сезон.

Вторую коробку действующий чемпион мира получил три этапа назад в Саудовской Аравии. Когда закончатся новые коробки передач, команда сможет без штрафа ставить Максу использовавшиеся ранее по ходу сезона, однако неизвестно, в каком состоянии прошлые коробки передач.

Кроме Ферстаппена новую коробку передач получил Карлос Сайнс. Для гонщика Ferrari это вторая коробка в сезоне.

В субботу Ландо Норрис, Лэнс Стролл и Алекс Элбон получили новые накопитель энергии и блок управляющей электроники. Все замены произведены в рамках разрешённых за сезон, поэтому никто из гонщиков не будет оштрафован.