Перестановки в техническом департаменте AlphaTauri

В дни гоночного уик-энда в Джидде Франц Тост, руководитель AlphaTauri, заявил, что больше не доверяет своим инженерам, и эти его слова многим запомнились. Результаты команды в прошлом году действительно оставляли желать лучшего, и старт этого сезона тоже удачным не назовёшь.

На пресс-конференции в Майами Тост дал понять, что специалист, которого он тогда имел в виду, больше не работает в AlphaTauri, однако не назвал его имени. Вот его слова: «Человек, которому я больше не доверял, ушёл. А остальным, как вы можете представить, я доверяю. Они хорошо справляются со своими задачами».

Издание RacingNews365 со ссылкой на собственные источники пишет, что в команде расстались с Диконом Балмфортом, ранее возглавлявшим отдел аэродинамики. Он начал карьеру в Формуле 1 в 2003 году в Williams, затем 12 лет проработал в Red Bull Racing, а в мае 2018-го перешёл в отдел аэродинамики Toro Rosso/AlphaTauri.

Но примерно в одно время с уходом Балмфорта в AlphaTauri начал работать индийский инженер Гуру Джол – он стал заместителем главного специалиста по аэродинамике.

До марта этого года он руководил таким же отделом в Aston Martin F1, а вообще в команде из Сильверстоуна проработал 8 лет. Но до этого он с 2004 года трудился в департаменте аэродинамики Red Bull Racing.