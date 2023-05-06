Pirelli: Рекорд круга пал уже в пятницу

Прошлогодний рекорд круга в Майами был побит уже в пятницу, когда Макс Ферстаппен проехал во второй тренировке круг за 1:27.930 – на 0,866 секунды быстрее поула Шарля Леклера и на две секунды быстрее лучшего времени пятницы 2022 года. В Pirelli довольны работой шин на новом асфальте трассы в Майами.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Два часа пятничных тренировок на стадионе Hard Rock в Майами получились веста интенсивными.

Одним из неизвестных стал новый асфальт, но в прошлых гонках мы видели, что машины 2023 года значительно быстрее прошлогодних, что доказывает результат второй тренировки – на девятых десятых превзошедший прошлогодний поул. Основываясь на информации, которую мы получили от команд, в субботу мы можем ждать ещё лучшего времени на круге.

Новый асфальт очень гладкий и скользкий, он обеспечивает неплохое сцепление, которое повышается по мере улучшения условий. Наряду с увеличением скорости машин это привело к некоторому перегреву задних шин. На шинах Medium и Soft мы увидели гранулирование, причём не только на задних, но и на передних шинах, которые весьма интенсивно работают на этой трассе. Шины Hard показали себя очень стабильными. Посмотрим, как изменится состояние трассы в субботу, учитывая погодные условия. Ожидается более облачное небо и значительная вероятность дождя в воскресенье».