Шарль Леклер: Я перестарался с атакой и потерял контроль

Карлос Сайнс показал второе время во второй тренировке Гран При Майами, уступив лидеру сессии Максу Ферстаппену 0,385 секунды. Его напарник по команде Ferrari Шарль Леклер в конце тренировки разбил машину, но перед этим успел показать третий результат.

Карлос Сайнс (2-й): «Пятница в Майами, как и ожидалось, получилась напряжённой – температура была высокой, и мы много работали на трассе. Асфальт сильно отличается от прошлогоднего, поэтому было важно составить правильные впечатления о новых условиях.

Мы выполнили всю намеченную программу. Команда протестировала все три состава резины, поэтому теперь в нашем распоряжении много информации для анализа».

Шарль Леклер (3-й): «Мне особенно нечего сказать об аварии – я перестарался с атакой, поэтому вылетел. В остальном я доволен скоростью машины на одном круге, но в гоночном темпе мы далеко позади. Гонщики Red Bull вновь выступают в собственной лиге, поэтому нам нужно найти способ много отыграть в гонке. Однако квалификационный темп у нас более-менее есть.

Тренировки получились достаточно сложными, поскольку сцепление было только на траектории. Я атаковал слишком сильно, потерял контроль над задней частью машины, постарался всё исправить, но у шин не было сцепления, чтобы повернуть. Передняя часть машины разбита, но серьёзных повреждений нет, а это самое главное. В субботу будет новый день, и я уверен, что он сложится хорошо.

Что касается гонки, то у нас нет волшебного решения, которое позволит сократить отставание. Я не думаю, что мы сможем заметно прибавить».