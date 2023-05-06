Вассёр: Ferrari не собирается копировать чьи-то решения

Машины Ferrari позволяют показывать высокие результаты в квалификациях, но уступают Red Bull на дистанции гонки, в том числе из-за того, что их аэродинамика недостаточно эффективна. Однако Фредерик Вассёр, руководитель итальянской команды, заявил, что инженеры и конструкторы Скудерии не собираются копировать аэродинамические решения, разработанные соперниками.

Фредерик Вассёр: «Ошибочно предполагать, что скорость машины зависит только от аэродинамики – на самом деле на неё влияют все факторы в комплексе. Если вы собираетесь копировать чьи-то решения, это значит, что вы всегда будете опаздывать.

А сейчас ещё и бюджеты команд ограничены, поэтому по ходу сезона практически невозможно что-то копировать – следовательно, мы должны придерживаться наших изначальных планов и продолжать модернизировать созданную нами платформу.

В этот уик-энд на нашей машине появилось несколько небольших новинок, и пока они работают достаточно эффективно. Но к следующему этапу в Имоле мы готовим следующую серию обновлений, поэтому сейчас полностью сосредоточены на своей работе.

Например, у Red Bull очень эффективная система DRS – мы в этом плане однозначно отстаём, но это не значит, что мы собираемся что-то копировать. Однако необходимо продолжать работать в этом направлении».