Гасли: Надеюсь, завтра у нас будет повод для радости

В Майами оба гонщика Alpine F1 смогли пройти в финал квалификации и надеются развить этот успех в воскресенье, ведь для команды важно отыграться за неудачный предыдущий уик-энд.

Пьер Гасли (5-й): «Должен сказать, что в решающей попытке мне удалось проехать хороший круг на прикатанных шинах, после чего нам повезло, что сессия была прервана красными флагами, хотя Шарлю Леклеру, конечно, не позавидуешь.

Но я успел проехать свой круг и рад, что обе машины Alpine оказались в первой восьмёрке. Это важно для всех нас, ведь после неудач, преследовавших нас в дни предыдущего уик-энда, в команде было не лучшее настроение, но сейчас все, кто работает на базе в Энстоуне и здесь, на трассе, смогли всего за несколько дней добиться перелома.

Хотя я очень доволен итогами квалификации, не стоит слишком сильно радоваться, ведь очки разыгрываются только завтра. Мы уже не раз были в ситуациях, когда могли заработать очки, но всего за пару кругов всё теряли – например, так было в Мельбурне. Поэтому сейчас мне очень хочется добраться до финиша, увидеть клетчатый флаг – у нашей команды действительно есть шанс заработать немало очков. Надеюсь, завтра у всех будет хороший повод для радости».

Эстебан Окон (8-й): «Результат мог бы быть намного выше. В квалификации мы сделали всё, что должны были сделать, а за два предыдущих дня нам удалось существенно улучшить машину. Однозначно, мы должны отыграться после неудачного уик-энда в Баку, и я очень рад за команду.

Хотя такое ощущение, что мы вновь упустили хорошую возможность, но так сложились обстоятельства, на которые мы не могли повлиять. Во второй части квалификации я показал 6-й результат, а в финале мы совершенно зря проехали быстрый круг на прикатанном комплекте резины.

Когда я получил свежие шины, то поехал на пару десятых быстрее, чем на своём лучшем круге во второй сессии. Я знал, что смогу пробиться в первую пятёрку, но из-за красных флагов лишился возможности завершить этот круг.

Впрочем, очки зарабатываются по воскресеньям, и я надеюсь, что завтра мы сможем выступить более удачно. Тот темп, на который мы были способны в квалификации, постараемся использовать в гонке, и пока ничто не говорит о том, что завтра нас ждут сложности».