Автоспорт
Гонщиков в Майами представит рэпер LL Cool J
В 2017-м в Остине в Liberty Media решили изменить церемонию представления гонщиков американской публике, пригласив известного в мире профессионального бокса конферансье Майкла Баффера. Тогда опыт признали неудачным и с тех пор все обходились обычным парадом пилотов.
Сегодня в Майами гонщиков представит не менее известный персонаж – американский рэпер LL Cool J (ЭлЭл Кул Джей).
Гонщиков представят в пяти группах по четыре человека:
— Логан Сарджент, Ник де Вриз, Кевин Магнуссен , Алекс Элбон
— Юки Цунода , Гуаньюй Чжоу, Пьер Гасли, Эстебан Окон
— Валттери Боттас, Оскар Пиастри, Нико Хюлкенберг , Ландо Норрис
— Лэнс Стролл , Джордж Расселл, Чарльз Леклер, Карлос Сайнс
— Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Серхио Перес, Макс Ферстаппен