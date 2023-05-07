Гонщиков в Майами представит рэпер LL Cool J

В 2017-м в Остине в Liberty Media решили изменить церемонию представления гонщиков американской публике, пригласив известного в мире профессионального бокса конферансье Майкла Баффера. Тогда опыт признали неудачным и с тех пор все обходились обычным парадом пилотов.

Сегодня в Майами гонщиков представит не менее известный персонаж – американский рэпер LL Cool J (ЭлЭл Кул Джей).

Гонщиков представят в пяти группах по четыре человека:

— Логан Сарджент, Ник де Вриз, Кевин Магнуссен , Алекс Элбон

— Юки Цунода , Гуаньюй Чжоу, Пьер Гасли, Эстебан Окон

— Валттери Боттас, Оскар Пиастри, Нико Хюлкенберг , Ландо Норрис

— Лэнс Стролл , Джордж Расселл, Чарльз Леклер, Карлос Сайнс

— Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Серхио Перес, Макс Ферстаппен