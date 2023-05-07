Жиль де Ферран вернулся в McLaren в роли советника

Бывший спортивный директор McLaren и победитель Indy 500 Жиль де Ферран вернулся в британскую команду в качестве специального советника. В McLaren рассчитывают на помощь бразильца в следующей фазе реструктуризации команды.

Руководитель Андреа Стелла рассказал, что у де Феррана не будет исполнительных полномочий в команде, а само сотрудничество временное.

Андреа Стелла: «Сотрудничество с Жилем временное, но оно определённо продлится, по меньшей мере, один год. Жиль – подходящий кандидат для этой работы, и я уверен, что как только мы добьёмся успеха в конкретных проектах с его участием, у нас появятся новые идеи, как извлечь выгоду из дальнейшего сотрудничества».