Лоран Росси о выступлениях Alpine: Это неприемлемо!

Исполнительный директор Alpine Лоран Росси в эфире французского Canal+ назвал действия команды в этом году неприемлемыми, а порой и дилетантскими.

Лоран Росси: «Команда разочаровала. Они в плохой форме с начала сезона. Очевидно, что наше положение в Кубке конструкторов недостойно затраченных ресурсов. Мы далеки, мы очень далеки от цели, поставленной на этот сезон.

Я отмечаю не только очевидный недостаток эффективности и дисциплины, но и плохое психологическое состояние, не соответствующее прошлым стандартам этой команды.

В первом Гран При в этом году, в Бахрейне, команда продемонстрировала – простите за выражение – дилетантство, что привело к неудачному результату. Это было посредственно, плохо. И прошлая гонка в Баку была очень похожа на ту, что я видел в Бахрейне. Это неприемлемо.

Ошибки неизбежны, но главное правило – на них нужно учиться. Но вы не можете повторять дважды одни и те же ошибки. Это неприемлемо!»