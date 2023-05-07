Майк Крак: Мы проявили излишнюю жадность

Перед Гран При Майами машины Aston Martin будут располагаться на противоположных концах стартового поля: если Фернандо Алонсо предстоит начинать гонку из первого ряда, то Лэнсу Строллу – из предпоследнего. На результаты напарников в квалификации повлияли и не самые правильные решения, которые принимала команда, и внешние обстоятельства.

В Aston Martin пытались сэкономить лишний комплект мягкой резины для финальной сессии, надеясь, что оба гонщика смогут пробиться во вторую часть квалификации, израсходовав в первой сессии лишь по одному комплекту шин.

Но состояние трассы менялось очень быстро, и с задачей удалось справиться только Алонсо, тогда как Стролл на третьем секторе круга в своей решающей попытке потерял на шинах, уже терявших эффективность, слишком много времени.

После квалификации Майк Крак, руководитель Aston Martin, признал, что идти на столь серьёзный риск не стоило.

«Мы хотим, чтобы обе наши машины были в финале квалификации, и так сильно рисковать не было необходимости, – цитирует Крака The Race. – Команда располагает определёнными статистическими данными, составляет какие-то прогнозы, прикидывает свои возможности и старается рассчитать минимальное время, достаточное для того, чтобы пройти в следующую сессию. И всё это мы делали недостаточно хорошо.

Вероятно, мы проявили излишнюю жадность, пытаясь прогрессировать, и хотели сохранить для финала квалификации дополнительный комплект резины. Но теперь придётся извлечь урок и в следующий раз действовать более правильно.

Всё-таки наша машина способна на хороший темп. Даже на прикатанных шинах Лэнс показал хорошее время на круге, и мы понимаем, что на свежем комплекте резины результат был бы ещё лучше. Вероятно, мы бы могли бороться с гонщиками Ferrari, хотя теперь это не проверить. Но думаю, что в первую пятёрку можно было пробиться».

Также Крак добавил, что поскольку Алонсо стартует из первого ряда, а Шарль Леклер и Макс Ферстаппен в силу обстоятельств начнут гонку с нехарактерно далёких позиций, то у двукратного чемпиона мира будет шанс побороться за победу. Впрочем, сам Фернандо оценивает подобные перспективы более сдержанно.