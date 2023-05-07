Новинки позволили Haas прибавить в Майами

На домашней для Haas F1 трассе в Майами американская команда не просто прибавила – Кевину Магнуссену ещё и повезло в квалификации, и он будет стартовать с отличной четвёртой позиции. Дела его напарника, Нико Хюлкенберга, складывались не столь удачно, немецкому гонщику не удалось пройти в финальную сессию, отчасти из-за проблем с трафиком.

К этапу во Флориде технический департамент Haas подготовил модернизированное днище, и эффект от его внедрения проявился практически сразу. Новинка позволила несколько иначе настраивать машину: клиренс в задней части стал несколько меньше, при этом на прямых особых признаков раскачки не наблюдается.

Чем ниже клиренс, тем более явно проявляется граунд-эффект, который обеспечивает днище машин этого поколения, соответственно выросла прижимная сила, и VF-23 уже лучше справляется с поворотами. Важно, что прогресс достигнут без увеличения лобового сопротивления.

По ходу тренировок инженеры команды постоянно меняли величину дорожного просвета, стараясь найти её оптимальное значение. В итоге им это удалось, и новое, очень гладкое асфальтовое покрытие трассы в Майами позволило хотя бы одному из гонщиков Haas воспользоваться всеми преимуществами модернизированного днища в квалификации.

«Конечно, в квалификации мне в какой-то мере повезло, но даже если бы у других гонщиков не было помешавших им проблем, я всё равно мог подняться до седьмой или восьмой позиции, – считает Кевин. – Безусловно, нам помогли новинки, хотя процесс анализа их эффективности всё ещё продолжается. Но впечатления от пилотирования очень позитивные, а это всегда хороший признак. Наш результат в квалификации также подтверждает, что новинки работают нормально».

Разумеется, по ходу гонки станет понятно, в какой мере Магнуссену удастся сдерживать натиск гонщиков, стартующих позади него на более быстрых машинах, но на трассе в Майами сложно обгонять, поскольку нормальное сцепление есть только на основной гоночной траектории, а за её пределами асфальт по-прежнему довольно пыльный.

Впрочем, датчанин вполне реалистично оценивает свои шансы: «Наш темп с высокой топливной нагрузкой был на вполне приличном уровне, и пилотировать было вполне комфортно. Возможно, темп всё-таки недостаточно хорош, чтобы удержать 4-ю позицию, но наша цель в том, чтобы заработать очки.

Мы должны оставаться реалистами, ведь позади нас стартуют быстрые машины, но если удастся финишировать в призовой десятке, то уже это должно нас устроить».

У Нико Хюлкенберга, который стартует с 12-й позиции, настрой несколько более оптимистичный, если не сказать воинственный: «В середине пелотона все результаты очень плотные, поэтому в гонке, надо полагать, многое будет зависеть от хорошего старта, а также от того, кто сможет реализовать наиболее правильную тактику».

Поскольку машина VF-23 позволяет бороться за очки, то, конечно, в Haas F1 очень рассчитывают, что на глазах американских партнёров и спонсоров обе машины финишируют в призовой десятке.