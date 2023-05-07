Серхио Перес: В квалификации машина словно ожила

Серхио Перес выиграл поул в Майми, хотя ему задачу облегчили ошибки, допущенные такими мастерами квалификации, как Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.

Серхио Перес (1-й): «До квалификации это был мой худший уик-энд, мне не удавалось разобраться, как найти эти недостающие десятые, которые я всё время проигрывал Максу и гонщикам Ferrari.

Я пытался менять буквально все настройки, а затем перед самой квалификацией мы внесли ещё некоторые коррективы, и машина словно ожила. Нам удалось проехать хороший круг именно тогда, когда это было важно. До этого не получалось всё собрать воедино.

В общем, это один из тех уик-эндов, когда из-за проблем с балансом мне не хватало уверенности, тем более асфальтовое покрытие на этой трассе весьма специфическое, и уровень сцепления менялся с изменением температур.

Мне нравится соперничать с Максом Ферстаппеном, при этом я каждую гонку воспринимаю по отдельности. Я благодарен команде, она отлично работает, и посмотрим, как всё сложится в завтра. В воскресенье у нас вновь будет возможность добиться успеха, ведь мы стартуем с поула, и нам есть что терять. Но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы порадовать болельщиков!»

Макс Ферстаппен (9-й): «Я пытался пилотировать на пределе, а затем допустил ошибку, после чего круг пришлось прервать. После этого оставалось только полагаться на удачу, я надеялся, что сессия не будет прервана красными флагами, но на таких трассах это вполне может произойти.

Я просто немного недоволен собой, и завтра нам придётся непросто. Но я сам усложнил себе задачу, это надо признать».