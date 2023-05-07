Стролл: Условия сильно отличаются от тех, что были вчера

Лэнсу Строллу не повезло в квалификации, поскольку в команде Aston Martin применили рискованную тактику, но она сработала только в случае с Фернандо Алонсо. В результате канадец стартует с далёкой 18-й позиции, однако не унывает, а предвкушает интересную гонку.

Лэнс Стролл: «Сегодня дует сильный ветер, а ночной дождь частично смыл с асфальта слой отработанной резины. К тому же на небе облачность, так что условия сильно отличаются от тех, что были в предыдущие дни уик-энда. Мне предстоит прорываться вперёд и обгонять машины соперников, так что я в предвкушении гонки.

Ветер существенно влияет на поведение машины, например, если скорость попутного ветра достигает 20-30 км/ч, то баланс машины меняется. Если ветер встречный, то уровень сцепления повышается, и ты пилотируешь более уверенно. А если ветер попутный, всё происходит наоборот. Но ко всему этому нужно уметь адаптироваться – в общем, будет интересно!»