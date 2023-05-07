Валттери Боттас: В гонке поборемся за очки

Валттери Боттас вышел в финал квалификации в Майами, но не успел проехать быстрый круг до остановки сессии красными флагами из-за вылета Шарля Леклера. Его напарник по команде Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу квалифицировался четырнадцатым, но рассчитывает побороться за очки в гонке.

Валттери Боттас (10-й): «У нас нет обновлений в этот уик-энд, но на этой трассе нам удалось добиться большего от машины благодаря настройкам. Благодаря этому я уверенно чувствовал себя за рулём и смог сосредоточиться на пилотировании.

Я рад возвращению в первую десятку, но мне не повезло – в финале я не смог проехать круг из-за красных флагов.

Нет сомнений, что в гонке мы поборемся за очки – потенциал и темп для этого есть. Если бы я проехал круг в финале, то стартовал бы на несколько позиций выше. Я не сомневаюсь, что в гонке буду бороться за очки».

Гуаньюй Чжоу (14-й): «Шанс выйти в финал квалификации есть всегда. Я чисто провёл первую сессию, но во второй мне не удалось воспользоваться слип-стримом. Я рассчитывал, что кто-то из соперников окажется передо мной на прямой, но этого не произошло, и я потерял несколько десятых.

Не думаю, что у меня была такая же скорость, как и у Валттери, но я был бы ближе к нему, если бы получил слип-стрим.

Сегодня я чувствовал себя комфортнее в машине, чем на прошлой неделе, хотя после Баку машина не изменилась. Тем не менее, удалось сделать хороший шаг вперёд за счёт того, что трасса в Майами подходит нам лучше. Валттери вышел в финал, что свидетельствует о скорости машины, поэтому в гонке постараемся побороться за очки».