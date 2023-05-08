Брандл: Леклеру пора перестать ошибаться

По ходу уик-энда в Майами Шарль Леклер дважды разбил машину. Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sport Мартин Брандл считает, что ошибок у монегаска слишком много…

Мартин Брандл: «Леклер разбивает слишком много машин, понапрасну расходуя бюджет Ferrari. Он так же быстр, как и остальные, если не быстрее всех с точки зрения чистой скорости, но совершенно не чувствует предел возможностей машины.

Когда он выступал за Sauber, я как то сказал: «С нетерпением жду возможности увидеть этого парня в Ferrari, но ему нужно перестать допускать столько ошибок». С тех пор прошло несколько лет, но он продолжает балансировать на грани и ошибаться. Шарлю стоит сделать выводы».