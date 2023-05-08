Фернандо Алонсо: Теперь мы хотим второе место

Фернандо Алонсо финишировал третьим в Майами и в четвёртый раз в сезоне поднялся на подиум. Его напарник Лэнс Стролл очки не заработал, закончив гонку на двенадцатой позиции.

Фернандо Алонсо (3-й): «Машина просто потрясающая, но большую часть гонки я проехал в одиночестве. Я ничего не мог сделать с гонщиками Red Bull впереди, а что касается соперников позади, то я ожидал борьбу с Ferrari, но они выглядели немного хуже ожиданий. Было непросто, гонки никогда не бывают простыми, но я проехал дистанцию в одиночестве.

В начале сезона подиум считался потрясающим результатом, но после четырёх третьих мест мы хотим большего – по меньшей мере, второе место. Однако гонщики Red Bull выглядят недосягаемыми и всегда очень быстры. Может быть, в Монако и в Барселоне у нас будут шансы.

Мы заработали подиум и теперь готовимся к строенным этапам в Имоле, Монако и Барселоне. Надеюсь, мы продолжим показывать высокие результаты».

Лэнс Стролл (12-й): «Это был не мой уик-энд. В субботу я плохо выступил в квалификации, а в гонке сделал всё, что мог. На этой трассе сложно обгонять, практически всю дистанцию я проехал в «поезде DRS». Гонка получилась сложной».