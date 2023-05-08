Гасли: Пришлось экономить топливо, это сказалось на темпе

Оба гонщика Alpine финишировали в первой десятке, после чего Пьер Гасли заявил, что 8-е и 9-е места отражают реальные возможности команды, тогда как Эстебан Окон уверен, что можно было бы подняться на пару позиций выше.

Пьер Гасли (8-й): «Полагаю, 8-е и 9-е места вполне отражают наши реальные возможности, хотя позитивных моментов было немало, и в начале гонки, например, мы занимали 4-ю позицию. Я старался удержаться за Фернандо Алонсо и Карлосом Сайнсом, но мне немного не хватало темпа.

Ближе к концу гонки мы довольно долго ехали на 6-й позиции, но мне пришлось экономить топливо, и из-за этого мои результаты прохождения кругов снизились. Я видел, что Шарль Леклер меня догоняет, и в итоге за четыре круга до финиша мы потеряли позицию.

Это всегда расстраивает, поэтому настроение у меня не очень, но всё-таки мы какое-то время ехали впереди Льюиса Хэмилтона и Шарля, а это однозначно подтверждает, что мы добились заметного прогресса, и теперь нужно просто продолжать работать».

Эстебан Окон (9-й): «Я стартовал на жёстких шинах, поэтому в начале гонки потерял несколько позиций, это было неизбежно, ведь соперники вокруг меня стартовали на резине состава Medium. Но уже после одного круга я отыгрался – мне удался отличный обгон, за счёт которого я опередил Валттери Боттаса.

Тем манёвром я был очень доволен, и после этого моя гонка складывалась неплохо. У меня были интересные дуэли с Карлосом: он меня опередил, но я контратаковал. К сожалению, нам не хватало темпа, чтобы соперничать с Ferrari.

Не могу сказать, что мы были вознаграждены за выбор смелой тактики, ведь в течение гонки на трассу ни разу не выехал автомобиль безопасности, и при выбранной нами тактической схеме мы преодолели дистанцию Гран При несколько медленнее, чем некоторые наши соперники. Но если бы нам больше повезло во вчерашней квалификации, то сегодня можно было бы претендовать на одно или два места выше».