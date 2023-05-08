Хорнер: Не думаю, что в Майами кто-то мог опередить Макса

Макс Ферстаппен стартовал девятым в Майами на шинах Hard, проехал длинный первый отрезок, перешёл на Medium на 46-м круге, а на 48-м обогнал лидировавшего напарника Серхио Переса. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что Макс выиграл бы гонку на любой другой стратегии – настолько быстр был действующий чемпион мира в воскресенье.

«Думаю, если бы Макс был на другой стратегии, то учитывая его скорость, результат был бы таким же, – поделился мнением Хорнер после финиша Гран При Майами. – Макс был зол на себя после квалификации – сначала он допустил ошибку, а затем потерял возможность её исправить. Он был уверен в себе перед гонкой и хотел попробовать стратегию, отличную от остальных.

Вечером накануне старта мы обсуждали разные варианты стратегии, провели всё расчёты, оценили плюсы и минусы. Макс и его инженеры хотели реализовать ту стратегию, которую в итоге и использовали. Я ответил им, что если они так хотят, то пусть делают.

В Формуле 1 подъёмы чередуются со спадами. Неделю назад Серхио был на высоте, но я не думаю, что после Майами он сильно расстроен, ведь он заработал 18 очков. Не думаю, что сегодня кто-то мог опередить Макса».

Хорнер добавил, что Перес не смог создать достаточный отрыв на первом отрезке гонки, поскольку был вынужден контролировать износ передней правой шины: «На первых десяти кругах ему пришлось очень внимательно контролировать темп, поскольку его беспокоила передняя правая шин. Мы видели, что у других команд началось гранулирование резины, но Серхио отлично пилотировал и сберег переднюю правую шину.

После десяти кругов он начал атаковать, чтобы создать отрыв. Сейчас мы уже понимаем, что Серхио стоило атаковать сильнее на первом отрезке, поскольку шины Medium оказались очень хорошими. На примере Фернандо Алонсо мы увидели, что на том комплекте можно было проехать достаточно долго».