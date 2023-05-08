Лео Турини: Компас Ferrari тоже сломан!

Ветеран итальянской гоночной журналистики Лео Турини многие годы не скрывает своих симпатий к Ferrari. Выступления команды в Майами оставили у него гнетущие впечатления.

Такое выступление Ferrari в Майами угнетает. Клянусь, я испытывал физический дискомфорт, наблюдая практически всю гонку борьбу Шарля Леклера с Кевином Магнуссеном за рулём Haas. Но нет, давайте дальше.

Когда Карлос Сайнс получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейн, я подумал, что тем самым он выразил недовольство фактом, что его машина слишком медленная.

Совершенно очевидно, что обновления, мягко говоря, не работают. Во Флориде «Красные» были четвёртой по силе командой, уступив ещё Aston Martin и Mercedes. Учитывая ожидания, которые у всех были зимой, результаты выглядят жалкими, болезненными.

Не думаю, что имеет смысл разглагольствовать: слова, очень резкие, можно высказать спокойно. Меня больше беспокоит другое – если ты посреди бури, то у тебя, по крайней мере, должен быть проложен курс на выход. Но у меня такое ощущение, что компас Ferrari тоже сломан!

Я не жду, что Ferrari опередит Red Bull. Я знаю, что это невозможно, но не надо отставать от Aston Martin и Mercedes.

Что касается Макса Ферстаппена, то он неудержим. Прошу прощения у всех его ненавистников, но Макс принадлежит к той же когорте гонщиков, что Сенна, Шумахер и Хэмилтон.

P.S. Сегодня я вспоминаю Жиля. Когда он был с нами, я не впадал в депрессию, потому с ним в команде я мог мечтать.