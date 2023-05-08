Макс Ферстаппен: Тактика помогла добиться успеха

Макс Ферстаппен стартовал в Майами с девятой позиции, но в итоге одержал свою 38 победу в Формуле 1 – столько гонок за рулём машин Red Bull Racing до него не выигрывал никто.

Макс Ферстаппен (1-й): «Хорошая была гонка! В начале я старался избегать неприятностей, и всё шло нормально, я одну за другой обгонял машины соперников, после чего мне удалось проехать много кругов на одном комплекте жёстких шин – думаю, нам удалось добиться успеха именно благодаря этому.

Ближе к концу гонки у нас с Серхио произошла короткая, но интересная схватка, но мы оба действовали корректно, а это самое главное. Сегодня мы одержали славную победу!

Конечно, вчерашняя квалификация сложилась не лучшим образом, но сегодня мы сохраняли спокойствие, хорошо провели гонку, и разумеется, когда ты побеждаешь после старта с 9-й позиции, это очень радостно!

Тактику мы начали обсуждать ещё вчера, когда не знали, какой будет погода, но мы были уверены, что если стартовать на жёстких шинах, то это поможет добиться успеха – к счастью, так и получилось!»

Серхио Перес (2-й): «Я полностью выложился, но думаю, что первый отрезок дистанции получился плоховато – у нас были проблемы из-за гранулирования резины. Это сильно сказалось на всей гонке, тем более что особой разницы в скорости на шинах разных составов не было. Но и Макс сегодня пилотировал просто великолепно, и это заслуженная победа.

Нам помешало то, что шины состава Medium работали хуже, чем ожидалось, это не позволяло ехать быстрее, но если честно, Макс на жёсткой резине показал невероятный темп. Полагаю, мы должны проанализировать, по какой причине нам не хватало скорости».