Неудачный уик-энд для McLaren в Майами

Уик-энд в Майами оказался крайне неудачным для McLaren. В субботу оба гонщика выбыли из борьбы уже в первой части квалификации, а в воскресенье финишировали в хвосте гонки.

Ландо Норрис (17-й): «Тяжёлый день. Нам просто не хватало скорости. Я хорошо стартовал, но в первом повороте получил удар и всю гонку провёл позади. Мы изменили стратегию в надежде, что по ходу гонки что-то произойдёт, но это не сработало.

Мы вернемся на базу, проведём перезагрузку и продолжим бороться за лучший результат в следующей гонке».

Оскар Пиастри (19-й): «На шести или семи кругах не работала система торможения brake-by-wire, а потом число проблем только росло. По-настоящему удался только первый круг, когда я обогнал пять машин – это был лучший момент уик-энда.

Конечно, я разочарован результатом и тем, что по ходу гонки приходилось постоянно решать проблемы с машиной. Мы сделаем всё, чтобы в Имоле добиться большего».