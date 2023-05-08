Отмар Сафнаэур ответил на критику Лорана Росси

В дни гоночного уик-энда в Майами исполнительный директор Alpine Лоран Росси раскритиковал команду, назвав её действия в этом году неприемлемыми, а порой и дилетантскими. Руководитель команды из Энстоуна Отмар Сафнауэр ответил на слова своего босса.

«Чтение подобных комментариев в газетах не оказывает на нас дополнительный прессинг, ведь вся команда и так хочет добиться успеха на трассе, – приводит слова Сафнауэра издание Racingnews365. – У нас опытные механики и инженеры высочайшего уровня, мы сами создаём себе прессинг и хотим всё исправить.

Я понятия не имею, почему он сделал такие комментарии. Спросите у него, но я тоже поговорю с ним и задам вопросы. В этот уик-энд я был занят, и у меня не было такой возможности.

Мы выступили ниже своих возможностей в Баку, наши гонщики врезались друг в друга в Австралии, в первой гонке мы получили штрафы из-за того, что Эстебан неправильно занял место на старте. У команды выдалось не самое гладкое начало сезона – возможно, поэтом он сделал такие комментарии.

Когда возникают проблемы, как в Баку, всё, что мы можем сделать, это выявить причину произошедшего и изменить процесс или поставить людей на подходящие должности, чтобы подобное больше не повторилось».