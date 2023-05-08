Patron Tequila – официальный партнёр Red Bull Racing

Компания Bacardi, выпускающая текилу под маркой Patron Tequila, получила статус официального глобального алкогольного партнёра команды Red Bull Racing. В рамках сотрудничества продукция компании будет предлагаться гостям команды на вечеринках.

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Мы рады приветствовать бренды Bacardi в семье Red Bull Racing. Компания представляет большое число брендов, чьи идеалы и мировоззрения тесно переплетены с нашими.

Компания Bacardi является синонимом успеха и во многом похожа на нашу команду. Patron – текила номер один в мире, а мы – гоночная команда номер один в мире. Наступило очень захватывающее время, и мы с нетерпением ждём будущего, поскольку это партнерство открывает новую эру сотрудничества для Red Bull Racing».