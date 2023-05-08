Расселлу не понравилось представление гонщиков в Майами

Перед стартом Гран При Майами гонщиков по очереди представил рэпер LL Cool J под аккомпанемент оркестра под управлением Will.i.am. Пилоту Mercedes и председателю профсоюза GPDA Джорджу Расселлу церемония не понравилась.

Джордж Расселл: «Мы обсуждали этот вопрос на брифинге пилотов в пятницу вечером. У всех разное отношение, но понятно, что в данном случае происходящее иллюстрирует американский подход к спорту.

Моё личное мнение – это не для меня. Я здесь для того, чтобы участвовать в гонках, а не ради шоу, я здесь, чтобы бороться и побеждать. Но я понимаю, что нам придётся с этим смириться.

В FIA обязали нас выходить на церемонию на 10 минут раньше, чем обычно. Но мы уже полчаса перед стартом находимся в комбинезоне на солнце. Я не думаю, что в мире есть какой-либо другой спорт, где полчаса перед началом соревнований вы находитесь на солнце, а вокруг установлены камеры, снимающие ваше участие в шоу.

Я ценю это в мире шоу-бизнеса, но мы хотим лучшего для нашего спорта. Мы открыты для изменений, но не хотели бы видеть подобные представления каждый уик-энд.

Мне нравится участвовать в традиционной церемонии перед стартом, когда исполняется национальный гимн – этим мы выражаем уважение к стране, где выступаем, но по поводу дополнительных шоу у меня есть сомнения».