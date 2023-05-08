Юки Цунода: Я выжал максимум из машины

В Майами гонщики AlphaTauri не заработали очки – лучшим результатом итальянской команды оказалось одиннадцатое место Юки Цуноды. Японский гонщик уже в третий раз в сезоне финишировал в шаге от призовой десятки.

Его напарник Ник де Вриз закончил гонку восемнадцатым, столкнувшись на старте с Ландо Норрисом.

Юки Цунода (11-й): «Хорошая гонка – мы с командой проявили усилия и отыгрались. Я чувствую, что выжал максимум из машины. Жаль, что не удалось заработать очки, ведь я полностью выложился, но я доволен своим выступлением.

Психологически сложная гонка, в которой не было возможности перевести дыхание, ведь постоянно кто-то ехал передо мной или позади. Я не ожидал, что гоночный темп окажется настолько высоким, но это обнадёживает перед будущими гонками.

Я был уверен в тормозах, что позволило много обгонять на поздних торможениях. Мы готовим новинки к этапу в Имоле и надеемся, что они позволят стабильно зарабатывать очки».

Ник де Вриз (18-й): «После первого круга я оказался позади из-за своей ошибки. Я заблокировал передние колёса, и мы с Норрисом столкнулись. Этот инцидент немного испортил мне первый отрезок – после блокировки передняя правая шина вибрировала, что отразилось на скорости.

Когда едешь позади без DRS, то теряешь много времени на прямых – мне было сложно догнать соперников. Я ехал позади в одиночестве, поэтому гонка для меня сложилась проще, чем если бы я на протяжении всей дистанции боролся в пелотоне.

Во время уик-энда подъёмы чередовались со спадами. Суббота сложилась лучше, а в гонке я потерял много позиций на первом круге.

Команда готовит новинки к этапу в Имоле. Надеюсь, мы сможем прибавить и вновь поборемся».