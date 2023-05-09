Европейская пресса комментирует победу Ферстаппена

Макс Ферстаппен одержал уверенную победу в Майами после старта с девятого места. В понедельник европейские издания вышли с хвалебными статьями в адрес пилота Red Bull Racing.

«Мы увидели подавляющее превосходство Макса над Серхио Пересом, – пишет BBC Sport. – Это был чемпионский прорыв наверх, после которого шансы Переса на титул стали иллюзорными».

Немецкий Bild сравнил гонщика Red Bull Racing с героем серии фильмов «Безумный Макс»: «Действующий чемпион мира стартовал только девятым, но его было не остановить. Голландец потерял позицию на старте, но после этого включил турборежим «Безумного Макса». Ему потребовалось всего 15 кругов, чтобы подняться в первую тройку. Этому способствовало не только доминирующее преимущество машины, но и захватывающие действия на трассе».

«Монструозное выступление, – пишет итальянская Gazzetta dello Sport. – В Майами Макс Ферстаппен одержал свою 38-ю победу в Формуле 1 и, вероятно, одну из самых красивых, если не самую красивую в карьере. Благодаря таким выступлениям болельщики запоминают чемпионов».

Испанская Marca, отдавая должное Ферстаппену, считает, что у Переса ещё будут шансы в этом сезоне: «Великолепное выступление Макса, после которого он лидирует в чемпионате с преимуществом в 14 очков. Однако у Переса ещё будут возможности проявить себя».