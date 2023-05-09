Формула 2 готовится к тестам в Барселоне

Завтра в Барселоне начинаются трёхдневные тесты Формулы 2, что позволит командам молодёжной серии подготовиться к пятому этапу сезона, который пройдёт 19-21 мая в Имоле.

Тесты стартуют в среду и продлятся до пятницы. В первые два дня работа на трассе будет начинаться в 9 утра по местному времени и продолжаться до пяти вечера с двухчасовым перерывом, который разделит две сессии по три часа каждая. В пятницу программа дня завершится в 16.00, а обеденный перерыв продлится только час.

По ходу тестов в распоряжении команд будут шины Pirelli составов Soft и Hard.

Тесты на каталонском кольце полезны ещё и тем, что гонщики смогут изучить его обновлённую конфигурацию, ведь в 2023 году из него исключена последняя шикана, к которой исторически было неоднозначное отношение. Теперь третий сектор заканчивается 13-м и 14-м поворотами. Этап в Барселоне запланирован на первый уик-энд июня.

В тестах примут участие все двадцать два гонщика одиннадцати команд Формулы 2.

После первых четырёх этапов сезона в личном зачёте лидирует Тео Пуршер, гонщик ART, но у него совсем небольшое преимущество перед Фредериком Вести (Prema) и Аюму Ивасой (DAMS). В чемпионате нет явного лидера, поэтому велика вероятность, что расстановка сил с каждым этапом будет меняться.