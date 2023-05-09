Хорнер: В Майами Макс хотел вновь громко заявить о себе

После Гран При Майами, где гонщики Red Bull Racing завоевали победный дубль, руководитель команды Кристиан Хорнер подчеркнул, что пока Макс Ферстаппен и Серхио Перес ведут борьбу на трассе, выполняя все договорённости, им будет позволено соперничать.

Кристиан Хорнер: «Утром перед Гран При я сказал нашим гонщикам: "Парни, вы можете соперничать друг с другом, но делайте это корректно, проявляйте взаимное уважение и помните об интересах команды. Пока вы всё это делаете, мы позволим вам бороться".

Думаю, они чётко выполнили эту установку, сражались упорно, но корректно. Серхио стартовал на шинах Medium, и наши расчёты показывали, что эта резина на дистанции гонки позволит держать более высокий темп. Макс вместе со своими инженерами сделал ставку на жёсткие шины, хотя это был менее предпочтительный выбор.

Но с 20-го по 42-й круг гонки ему удалось добиться невероятно эффективной работы резины Hard, и это было просто поразительно. Именно это позволило ему победить.

После уик-энда в Баку у Макса было не лучшее настроение, ведь в тот уик-энд его напарник был быстрее, поэтому в Майами Ферстаппен хотел вновь громко заявить о себе, и если вспомнить, как сложилась средняя фаза Гран При, то он продемонстрировал поистине впечатляющую скорость.

Впрочем, сезон долгий, и у соперников есть достаточно времени, чтобы модернизировать свои машины. Не знаю, сохранится ли наше преимущество, посмотрим, но все говорят, что к Имоле Mercedes готовит масштабный комплекс обновлений, и если они смогут создать вторую версию машины, то положение дел может довольно быстро измениться. Тем более, в Ferrari тоже работают над новинками.

При этом наши возможности по модернизации техники в этом сезоне несколько ограничены из-за штрафа, наложенного на команду, но она продолжает очень эффективно работать, стараясь на 100% использовать все имеющиеся у нас ресурсы».