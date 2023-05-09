Марко: Макс вновь продемонстрировал свой потенциал

В эфире австрийского телеканала ORF консультант Red Bull Хельмут Марко подвёл итоги гонки, которая принесла очередной победный дубль…

Хельмут Марко: «Для Макса ключевым фактором успеха стал старт на шинах Hard и достаточно быстрый обгон машин перед собой.

Оба наших гонщика уделяли большое внимание шинам, старались их не перегружать, хотя выкладывались изо всех сил. В итоге, мы завоевали победный дубль. Слава богу, обошлось без автомобиля безопасности.

В гонке шины Hard работали лучше, чем многие ожидали, а Макс, как мы знаем, умеет показывать отличное время на круге в самых экстремальных ситуациях. Он вновь продемонстрировал свой потенциал».