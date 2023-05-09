Марко: Пьер Ваше не хочет покидать Red Bull

Успех в Формуле 1 – сочетание нескольких факторов. Ещё недавно в Red Bull Racing переманивали ценных сотрудников других команд, предлагая зарплату выше рынка, теперь соперники, вдохновившись успехами Red Bull, охотятся за их инженерами.

Недавно в AlphaTauri подтвердили, что в следующем году руководителя команды Франца Тоста сменит Лоран Мекис, у которого действующий контракт с Ferrari. В Скудерии не были готовы к такому заявлению, а после паузы (по слухам) предложили обмен – мы отпустим Мекиса, а вы отпустите трёх высокопоставленных инженеров Red Bull. Один из них – правая рука Эдриана Ньюи, известный специалист по аэродинамике Пьер Ваше.

Консультант Red Bull Хельмут Марко заявил – проблема в том, что Ваше не собирается уходить…

Хельмут Марко: «Все мы хотим, чтобы Ferrari была конкурентоспособна. Но не любой ценой. Кроме того, Ваше не собирается уходить – в условия вдаваться не будем».