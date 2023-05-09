Ральф Шумахер: Ferrari работает лучше, чем её гонщики

Ральф Шумахер, экс-пилот Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Deutschland, в своей колонке прокомментировал основные итоги Гран При Майами, в том числе доминирование Макса Ферстаппена, не слишком яркое выступление Льюиса Хэмилтона и очередные ошибки, допущенные гонщиками Ferrari. Но также он обратил внимание на грубость, с которой действовали американские службы безопасности.

Макс Ферстаппен второй год подряд выиграл Гран При Майами, хотя стартовал с 9-й позиции. Не знаю, есть ли сейчас в чемпионате гонщик, которому по силам с ним соперничать. Когда дела у Макса идут нормально, то за рулём RB19 он непобедим – отчасти благодаря его таланту, но, конечно, и машине тоже.

Фернандо Алонсо в четвёртый раз поднялся на подиум, пилотируя Aston Martin. Впрочем, я полагаю, что команда из Сильверстоуна всё ещё во многом уступает Red Bull Racing. По своей организационной структуре Aston Martin F1 не на чемпионском уровне, а чтобы на него выйти, нужно время.

Сколь велики шансы Red Bull выиграть все гонки в этом году, станет понятно по ходу европейской стадии сезона, когда многие команды представят свои технические новинки. Кроме того, соперники надеются, что на каком-то этапе Red Bull не удастся в полной мере использовать потенциал RB19, и тогда шансы на успех может получить кто-то ещё.

Прежде всего стоит ожидать, что модернизированная машина позволит прибавить Mercedes, а вот в способности других команд я верю меньше. В Брэкли к европейским гонкам готовят шасси, в основе которого полностью иная концепция, и от них я многого жду. Если же эти ожидания не оправдаются, это будет означать, что у команды действительно серьёзные проблемы.

Значит дело не только в концепции шасси, но и в том, что в Mercedes ставят перед собой не те цели и придерживаются неправильных стандартов. Впрочем, это маловероятно, учитывая огромный опыт этой команды.

Льюис Хэмилтон сейчас пребывает в состоянии явного раздражения. Для него непривычно, что он не в состоянии бороться за победы. Он всегда хочет быть в центре внимания, в том числе это видно по его экстравагантным нарядам. Но в Майами он уступил своему напарнику, Джорджу Расселлу, и в квалификации, и в гонке, а это для Льюиса хуже всего.

Ferrari в очередной раз выступила хуже ожиданий. Вообще после того, как Фред Вассёр возглавил Скудерию, работа команды производит на меня неплохое впечатления. В Маранелло происходят различные перемены, но главная проблема команды, по-моему, сейчас связана с гонщиками. Шарль Леклер и Карлос Сайнс выступают недостаточно стабильно. Например, Леклер сам признал, что не прислушался к советам своих инженеров, и в итоге настройки его машины оказались неправильными.

Разного рода ошибки, которые он допускает, говорят о том, что ему либо по-прежнему не хватает профессиональной зрелости, либо он всё-таки недостаточно хорош, чтобы добыть для Ferrari победу в чемпионате. По крайней мере, такое создаётся впечатление.

Если в Баку Сайнс уступил напарнику в квалификации больше восьми десятых, то в Майами уже был на его уровне, однако по ходу гонки допустил ошибку, заблокировал колёса на торможении, направляясь на пит-стоп, после чего был оштрафован за превышение скорости на пит-лейн. Если честно, мне кажется, что команда Ferrari сейчас справляется со своими задачами лучше, чем её гонщики.

Шоу – важный элемент любых ярких событий в США, и в Майами мы это тоже видели. Мы привыкли к определённым традициям, сложившимся в Формуле 1, но если публике нравится, то нам придётся приспосабливаться. Лично мне кажется, что по части шоу был некоторый перебор, хотя и не слишком сильный.

Всегда важно учитывать запросы конкретного рынка. Рост популярности Формулы 1 в США радует, и могу представить, что в Остине нас тоже ждёт какое-то своё шоу, но где оно будет особенно ярким, так это в Лас-Вегасе. Хотя пока всё это не переходит определённые границы, я думаю, что всё ОК.

Но меня неприятно поразило то, что произошло после гонки. Служба безопасности оцепила зону, где собрались руководители трёх топ-команд, но это было ещё нормально. Однако, например, когда Дженсон Баттон попытался туда пройти, охранники его не пропустили, хотя потом представитель Формулы 1 принёс ему извинения. Но больше никому ничего не объяснили.

Лично меня секьюрити вообще очень грубо вытолкали, мне было просто больно. Про царапины я готов забыть, но так тоже нельзя. Я тоже жду извинений, но ещё важнее, чтобы подобных инцидентов не было впредь.

В прямом эфире я назвал этих людей идиотами и до сих пор остаюсь при своём мнении. За двадцать с лишним лет в Формуле 1 я впервые был в подобной ситуации, и мы намерены обратиться с официальным запросом к руководству чемпионата. Грубость, с которой действовали службы безопасности, неприемлема. По-моему, они просто не понимают, что такое Формула 1, и как она устроена.