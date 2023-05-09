Росси: Спрашивать за неудачи будем с Сафнауэра

Лоран Росси, исполнительный директор Alpine, заявил, что не собирается ждать конца года и примет жёсткие меры, если результаты команды не будут соответствовать ожиданиям.



О том, что он обрушился на команду с резкой критикой, мы писали, а также приводили реакцию Отмара Сафнауэра, руководителя Alpine F1, но Росси в интервью официальному сайту чемпионата фактически продолжил обвинять своих подчинённых в недостаточно эффективной работе.



Лоран Росси: «В течение уик-энда мы допускаем слишком много ошибок. Если добавить к этому относительно низкие результаты и недостаточно эффективную организацию рабочих процессов, то вы оказываетесь в сложном положении. А это значит, что год будет тяжёлым.

Сейчас всё ещё ранняя стадия сезона, и я не хочу сдаваться, но кое-что необходимо изменить. Мы должны продолжать укреплять команду, чтобы вернуться на прежний уровень результатов. Среди того, что необходимо изменить – психологический настрой команды. Люди, которые в ней работают сейчас, должны перестроиться, и мы собираемся пригласить новых специалистов.

В команде должны понимать, что всё это они должны сделать сами, это их зона ответственности. Надеюсь, они поставили такой же диагноз. Я им объясню, что диагноз именно такой, и им предстоит самим всё исправить».

Когда ему задали вопрос о том, каких действий он ждёт от Отмара Сафнауэра, руководителе Alpine F1, Росси сказал: «Он отвечает за результаты, это его работа. Отмара пригласили, чтобы он управлял командой, добивался от неё выполнения задач, которые перед нами стоят, чтобы она стабильно прогрессировала, как это было в два предыдущих года, когда мы занимали 5-е и 4-е места в Кубке конструкторов.

Наши гонщики должны подниматься на подиум, и миссия Сафнауэра заключается в том, чтобы перестроить команду и вывести её на тот уровень результатов, которых мы от неё требуем. В мире спорта можно допустить лишь ограниченное число промахов, ведь как правило все они хорошо видны. Любой может сказать, мы движемся в верном направлении или нет.

Доверие к вам напрямую от этого зависит. Я бы сказал, что Отмар – очень способный руководитель, однако перед ним стоит масштабная задача. В прошлом году команда выступала относительно неплохо, мы заняли 4-е место, и этот результат обнадёживал.

А теперь мы не в состоянии удержаться на этом уровне, и это для меня неприемлемо. За всё это Отмар несёт ответственность, хотя и не в одиночку, а вместе с его командой, но спрос прежде всего с него.

Насколько мне известно, в Aston Martin работает меньше инженеров, чем у нас. У них пока нет своей аэродинамической трубы, и новая база ещё не вступила в строй. Но им удалось добиться резкого ускорения процесса модернизации за счёт приглашения нужных специалистов. Это говорит о том, что залог хороших результатов – творческий подход и эффективная работа. Правила игры именно такие, мы это понимаем, поэтому я не готов принять оправдания, что Alpine F1 не хватает ресурсов.

Я не дам покоя нашим людям и не собираюсь корректировать стоящие перед ними цели. Команде удалось занять 4-е место в Кубке конструкторов, и я хочу, чтобы она удержалась на этом уровне. Если они не смогут этого сделать, значит, это провал.

Если же они будут выкладываться на 500%, смогут развернуть этот корабль, но всё равно потерпят неудачу, это хотя бы можно будет считать смягчающим обстоятельством. Но если всего этого не будет, то стоит ожидать последствий. Таково правило бизнеса. И я не собираюсь ждать конца года. Траектория движения команды меня не устраивает. Её настрой должен измениться как можно быстрее».