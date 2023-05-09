Сафнауэр: Мы постепенно исправляем ситуацию

В пяти прошедших гонках сезона Alpine заработала очки только в трёх случаях, и в Майами лишь во второй раз обе машины заводской команды концерна Renault пересекли линию финиша в первой десятке.

С одной стороны, в руководстве компании не скрывают своего недовольства такими результатами, с другой, в минувший уик-энд Alpine F1 выступила всё-таки лучше, чем на двух предыдущих этапах.

Отмар Сафнауэр: «Мы действительно добились улучшений. Оба гонщика заработали очки, и если нам удастся так выступать в течение всего года, то наши позиции станут намного прочнее. И мы не так уж много проиграли лидерам – по крайней мере, на этой конкретной трассе. Если бы мы были ещё на пару-тройку десятых быстрее, то смогли бы опередить Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона.

Новинки, которые мы представили ещё в Баку, работают, и в Майами подтвердилось, что прежде всего мы добились прироста прижимной силы благодаря модернизированному днищу машины. Так что мы постепенно исправляем ситуацию».

Вопрос в том, как долго руководство французского концерна готово ждать более заметных перемен к лучшему, ведь не зря исполнительный директор Alpine Лоран Росси говорит о проблеме кредита доверия менеджменту команды: «Уровень доверия повышается, когда всё хорошо с результатами, но когда они плохие, то доверие пропадает. Изначально каждому предоставляется кредит доверия, но затем вы должны этот кредит обслуживать».

Впрочем, даже если в Renault и собираются принимать жёсткие меры, теоретически могут ограничиться какими-то кадровыми перестановками, а о более радикальных решениях речь не идёт в принципе.

По словам Росси, не стоит опасаться, что в Renault могут свернуть программу участия в Формуле 1: «Этот риск равен нулю. В компании исключительно сильное стремление добиться успеха. Мы понимали, что на этом пути будут препятствия и сейчас на них наткнулись. В дальнейшем будет немало новых сложностей, но в предыдущие два года их не избежали и другие команды, такова спортивная жизнь.

Но меня расстраивает, что мы выступаем хуже, чем можем и должны. Однако не стоит сомневаться в том, что мы и через 10 лет останемся в Формуле 1».