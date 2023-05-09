Сайнс: На шинах Hard у нас проблем больше, чем у других

После гонки в Майами Карлос Сайнс отметил, что на первом отрезке дистанции ему удалось найти подход к резине Medium, что позволяло вплотную преследовать Фернандо Алонсо, однако после пит-стопа начались проблемы, когда на его Ferrari поставили комплект жёстких шин.

Карлос Сайнс: «В Майами ко мне вернулись привычные впечатления за рулём машины, и пилотировать было более комфортно, чем в Баку. Значит, азербайджанский этап оказался нетипичным, возможно, его стоит отнести к числу неудачных в этом сезоне.

И всё-таки особо радоваться нечему. На первом отрезке гонки мы боролись за подиум и хотели опередить Фернандо Алонсо за счёт более раннего пит-стопа. На резине состава Medium машина позволяла держать хороший темп, но как только мы перешли на жёсткие шины, я попал в трафик.

К шинам прилипла какая-то грязь, и после этого темп сильно упал – можно сказать, что это вернуло нас к реальности. На дистанции гонки мы пока недостаточно быстры и когда переходим на жёсткую резину, то проблем у нас больше, чем у соперников.

Но если говорить о шинах Medium, то в Майами с ними у всех были сложности, однако меня это коснулось, пожалуй, в меньшей степени. На протяжении всего первого отрезка я преследовал Фернандо Алонсо, оказывал на него давление и вообще-то собирался его обгонять, но как раз в этот момент команда позвала меня в боксы. В общем, по каким-то причинам именно на шинах средней жёсткости я мог держать высокий темп.

Не могу сказать, что дуэли с Фернандо доставляют мне удовольствие, ведь в основном именно мне приходится смотреть в зеркала заднего вида. В квалификациях Ferrari обычно опережает Aston Martin, но их машина быстрее в гонках. Фернандо за рулём AMR23 выступает очень конкурентоспособно, ему удаётся лучше работать с резиной, а мне в основном приходится обороняться».