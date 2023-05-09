Тото Вольфф: После гонки у нас нет повода для радости

В Майами команда Mercedes провела худшую квалификацию в сезоне – Джордж Расселл показал шестое время, а Льюис Хэмилтон не вышел в финал. В гонке Джордж и Льюис отыгрались, финишировав четвёртым и шестым, но у руководителя команды Тото Вольффа нет объяснения, с чем связана разница в конкурентоспособности машины в квалификации и в гонке.

«Такова особенность нашей машины – мы хорошо провели пятничные тренировки, затем очень сложную квалификацию, но в гонке продемонстрировали очень хороший темп, – приводит слова Тото Вольффа издание Racingnews365. – Однако нам недостаточно хорошего темпа – команда должна понять, с чем связана нехватка скорости на быстром круге.

После гонки у нас нет повода для радости, несмотря на более успешное воскресенье. Чтобы бороться с Red Bull и другими командами, мы должны стартовать впереди, но сейчас далеки от этого.

Льюис потрясающе выступил в гонке. Из-за того, что машиной было непросто управлять, он стартовал тринадцатым, но затем поднялся через пелотон. Ближе к финишу у него был высокий темп, что позволило обогнать Ferrari. Льюис финишировал шестым после старта с тринадцатой позиции – он очень и очень хорошо поработал».