В Andretti ждут вердикт FIA в середине июля

В начале года команда Andretti Cadillac заявила о планах выступать в Формуле 1. В Майами руководитель и идейный вдохновитель проекта Майкл Андретти рассказал, что ждёт решение FIA в середине лета.

Майкл Андретти: «Мы стремимся к тому, чтобы начать выступления в Формуле 1 в 2025 году. Такова наша цель, и мы работаем над её воплощением. Сейчас идёт процесс создания команды.

Процесс запущен, и на этой неделе мы передали FIA все необходимые документы. Надеюсь, ответ будет получен в середине июля. Мы уже добились хорошего прогресса».