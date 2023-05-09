В Майами могли бы принять ночную гонку

Руководитель Гран При Майами и директор Hard Rock Stadium Том Гарфинкель заявил в воскресенье, что обсуждается возможность проведения ночной гонки, несмотря на прежние протесты местных жителей по поводу шума.

Том Гарфинкель: «Мы несколько раз обсуждали этот вопрос. В это время года погода у нас непредсказуема. В 2023-м было не по сезону жарко, сейчас температура вполне комфортная. Но есть и множество других факторов, в том числе телетрансляции. Мы открыты для переговоров.

Нет необходимости принимать какие-то решения прямо сейчас, но мы говорим о том, как всё могло бы выглядеть, если такое решение будет принято.

К этому этапу мы многое перестроили. Есть планы использовать комплекс боксов вне рамок Гран При. Я хочу оставить над боксами таблички с именами гонщиков, так что кто-то может снять в аренду, к примеру, боксы Льюиса Хэмилтона, припарковать там свою машину, нанять бармена или шеф-повара, получить какие-то другие премиальные услуги».