Агаг уверен, что Формула E стала серией мирового уровня

В минувший уик-энд сезон в чемпионате мира по гонкам на электромобилях перевалил за экватор – в Монако состоялся 9-й из 16-ти этапов, запланированных на этот год. Гонка на классической городской трассе прошла весьма интересно, вторую победу подряд одержал новозеландец Ник Кэссиди, после чего стал новым лидером личного зачёта.

Но в целом на титул в этом году могут претендовать как минимум пять пилотов, ведь Кэссиди всего на 34 очка опережает Жана-Эрика Верня, замыкающего первую пятёрку.

По мнению Алехандро Агага, одного из создателей и руководителей электрической серии, к девятому сезону в своей истории она достигла такого признания и такой популярности, что любому гонщику, кто стремится занять место в элите мирового автоспорта, надо добиться успехов не только в Формуле 1, но в Формуле E.

Выступая в эфире британской радиостанции talkSPORT, Агаг заявил: «Думаю, нам удалось вывести наш чемпионат на такой уровень, когда гонщик, если он действительно хочет называть себя лучшим в мире, должен добиться побед и в Формуле 1, и в Формуле E.

Я пытался убедить Себастьяна Феттеля переходить в Формулу E. Но он занят – я слышал, что он уже получил предложение о новой работе. Его очень волнуют проблемы экологии, и он во многом разделяет наши ценности. Но мы обратились к нему в не самый подходящий момент!»

Из гонщиков, выступающих в Формуле 1 в этом сезоне, только у Ника де Вриза есть опыт гонок на электромобилях, причём в 2021 году он даже стал чемпионом Формулы E. Зато в электрической серии вполне успешно выступает целая группа пилотов, которые в своё время отметились в высшей категории автоспорта – это Стоффель Вандорн (действующий чемпион Формулы E), Жан-Эрик Вернь, Лукас ди Грасси, Паскаль Верляйн, Себастьен Буэми и Андре Лоттерер.