Aston Martin может перейти на двигатели Honda в 2026-м

Honda ведёт переговоры с Aston Martin о партнёрстве в 2026-м и последующие годы, когда Формула 1 перейдёт на силовые установки нового поколения, – об этом пишет издание The Race.

В руководстве японского концерна приняли решение завершить программу в Формуле 1 в конце 2021 года, однако Honda продолжает сотрудничать с Red Bull и будет поставлять двигатели двум командам, Red Bull Racing и AlphaTauri, до конца 2025-го.

Но фактически в Honda предпринимают шаги, чтобы вернуться в Формулу 1, когда в 2026-м вступит в силу новый технический регламент на двигатели. В прошлом году концерн подал заявку в FIA, и это официальное подтверждение интереса японской стороны и желания остаться поставщиком моторов в 2026-м, после чего её представители начали переговоры с различными командами чемпионата.

Речь о том, что Honda нужен новый партнёр, ведь в Red Bull уже договорились о сотрудничестве с Ford, и собственные силовые установки нового поколения теперь собираются разрабатывать и производить совместно с американской корпорацией. По информации The Race, этим новый партнёром Honda может стать команда Aston Martin, в настоящее время использующая клиентские моторы Mercedes.

Когда шли дискуссии о новом техническом регламенте на двигатели, представители Honda участвовали во всех совещаниях, посвящённых этой теме, и специалисты концерна занимались подготовкой к перспективному проекту, хотя число сотрудников, к нему подключённых, было относительно небольшим.

Впрочем, официального подтверждения, что в Honda действительно приняли окончательное решение вернуться в Формулу 1, пока нет, но источники, на которые ссылается The Race, прогнозируют, что оно может быть принято в ближайшем будущем.

Минувшей зимой представители Honda вели предварительные переговоры с McLaren и Williams, однако теперь переключили внимание на Aston Martin. Британская команда заинтересована с таком сотрудничестве, ведь если стороны договорятся, то в будущем она получит статус приоритетного партнёра Honda, каким до недавнего времени была команда Red Bull Racing, выигравшая уже два чемпионата, в том числе благодаря японским моторам.

Кстати, в истории команды из Сильверстоуна уже был период, продолжавшийся с 1998-го по 2000 гг., когда на её машинах стояли заводские моторы Mugen-Honda. Это была ещё команда Jordan, которая в те времена добилась своих лучших результатов в Формуле 1: в 1999-м она заняла 3-е место в Кубке конструкторов.