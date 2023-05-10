Даниэль Риккардо вернётся за руль на тестах Pirelli

В начале года Даниэль Риккардо вернулся в Red Bull Racing, получив роль резервного пилота. Австралийский гонщик работает на симуляторе, но за руль реальной машины RB19 ещё не садился. Даниэль рассказал, что на июль запланировано его участие в шинных тестах Pirelli, на которых он впервые опробует машину 2023 года.

Даниэль Риккардо: «Я работал на симуляторе, но за руль RB19 сяду только в июле на шинных тестах Pirelli после гонки в Сильверстоуне. Возможно, я ещё поработаю на тестах в Монце в сентябре. В любом случае, через пару месяцев я смогу оценить машину 2023 года.

Я рад возможности сесть за руль быстрой машины, которая уже знакома мне по работе на симуляторе. Я постараюсь напомнить команде, что когда-то добивался больших успехов, и всё ещё могу проехать быстрый круг.

Я доволен тем, как провожу этот сезон. Означает ли это, что я буду счастлив в роли третьего пилота в следующие два или три года? Вероятно, нет, но я считаю, что в этом году поступил правильно.

Сейчас я хочу вернуться за руль в следующем году, поскольку чувствую, что у меня остались незаконченные дела. Я в курсе ситуации и остаюсь готовым на случай, если что-то произойдёт».