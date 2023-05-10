Де ла Роса: Впечатлило, как Алонсо работал с резиной

Педро де ла Роса, бывший гонщик Формулы 1, с этого года выполняет обязанности официального посла Aston Martin и, конечно, рад и за команду, занимающую второе место в Кубке конструкторов, и за Фернандо Алонсо, своего соотечественника и давнего друга, ведь в Майами двукратный чемпион мира вновь поднялся на подиум.

«Уик-энд был не просто удачным – он сложился фантастически здорово! – поделился своими восторгами испанец, принимая участие в подкасте F1 Nation. – Понимаете, в субботу наши дела шли очень неровно, в первой части квалификации возникли сложности, и если бы не это, то у Лэнса Стролла тоже была бы возможность заработать очки, хотя он финишировал близко к призовой десятке.

Но в целом гонка мне понравилась, мы видели немало интересных дуэлей на трассе, в том числе и сражение за лидерство. Макс Ферстаппен здорово прорывался вперёд, хотя ехал на жёстких шинах, а Серхио Перес изо всех сил оборонялся, однако резина Medium на его Red Bull начинала гранулироваться.

Но незадолго до финиша, когда Макс проходил круги всё быстрее, уже было видно, что напарник ничего не сможет этому противопоставить, хотя в тот момент на машине мексиканца уже стоял более свежий комплект шин Hard. В тот момент стало понятно, что игра для него закончена.

Похоже, резина Medium не лучшим образом справлялась с нагрузками, ведь в начале гонки Серхио просто не смог создать отрыв, необходимый для того, чтобы в дальнейшем удержать лидерство.

Могу добавить, что у Фернандо на определённой стадии гонки тоже начались проблемы с резиной этого состава, и он чувствовал, что догонявший его Карлос Сайс может усилить прессинг. Гонщик Ferrari всё время ехал в зоне DRS, а Фернандо не мог добиться нужного темпа от шин Medium. Вообще многие гонщики жаловались, что у них гранулировались и передние шины, и задние.

Но Макс доминировал с самого начала уик-энда и допустил единственную ошибку – в первой попытке в финале квалификации. А потом ему не повезло из-за красных флагов, но давайте смотреть на вещи реально: в Майами он выступал исключительно уверенно, демонстрируя прекрасную скорость и на одном быстром круге, и на длинных сериях.

Поэтому его победа меня не удивила – Пересу на дистанции гонки просто не хватило темпа. В квалификации ему удалось проехать прекрасный круг, но для этого Серхио пришлось хорошенько подумать и всё детально проанализировать, чтобы понять, за счёт чего Макс быстрее него.

Ферстаппен показывал великолепную скорость на первом секторе круга от 5-го до 8-го поворотов, где он был не просто быстрее напарника, но и вообще быстрее всех. В этом всё дело, и Максу вполне удалось отыграться после не самого удачного уик-энда в Баку. Но в Майми он с самого первого круга был в своей стихии.

Возвращаясь к Фернандо, подчеркну, что он пилотировал безупречно, и лично меня впечатлило, насколько эффективно он работал с резиной Medium на первом отрезке гонки, когда его прессинговал Карлос Сайнс. Когда тебя кто-то вплотную преследует, уже фактически уткнулся в твою коробку передач и на каждой прямой открывает крыло системы DRS, то при этом очень непросто беречь резину.

Уик-энд был интересен ещё и тем, что в субботу во время третьей тренировки у нас были сложности, мы пытались применять различные настройки, но постепенно вернулись к проверенному варианту, и он сработал.

Хотя это были привычные настройки, но на новой трассе гонщикам было непросто к ней адаптироваться, ведь перед квалификацией уже нельзя было менять клиренс машины, корректировать её механический баланс, потому что уже действовал режим закрытого парка.

Думаю, в этот уик-энд команда получила много полезной информации, во многом разобралась и в итоге заработала немало очков. Хотя их могло бы быть и побольше, но всё-таки уик-энд был интересный».