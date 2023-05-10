Элбон не согласен со стратегией Williams

Во время гонки в Майами в Williams попросили Алекса Элбона беречь шины, что расстроило тайского гонщика – он считает, что с медленной машиной терять всё равно нечего.

Алекс Элбон: «В тот момент, когда команда попросила меня следить за резиной, мы никого не догоняли. Можно было либо атаковать, чтобы попытаться выйти вперёд, либо оставаться позади. На мой взгляд, лучше атаковать, а потом столкнуться с последствиями, чем просто ехать сзади и финишировать последним – поэтому я сказал команде, что не согласен с их предложением.

К сожалению, нашей машине не хватает скорости, поэтому мы вынуждены действовать иначе, чем соперники, как-то экспериментировать. Наша машина – одна из самых медленных, девятая или десятая по скорости. Мы стараемся выжать из неё максимум, но на трассах, где шины перегреваются, как в Майами, наши слабые стороны очень заметны.

Мы отлично поработали в квалификации, а в гонке ехали с той скоростью, которую позволяла машина. Надеюсь следующие трассы нам подойдут больше».