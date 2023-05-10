Ф2: Джек Дуэн быстрее всех в первый день тестов

В испанской Барселоне стартовали трёхдневные тесты Формулы 2. В среду лучшее время показал австралийский гонщик Virtuosi Джек Дуэн.

С утра работа на трассе началась с установочных кругов, после чего гонщики работали по своим программам, чередуя короткие и длинные серии. За 20 минут до конца сессии на трассе появились красные флаги. Причиной стал вылет в гравий Денниса Хаугера в третьем повороте.

Лучшее время записал на свой счёт пилот Campos Куш Маини – 1:24.943 секунды.

После часового перерыва гонщики продолжили работу на трассе. Первые часы гонщики оценивали настройки и шины на длинных сериях кругов, а ближе к концу дня переключились на быстрые попытки. Тогда же Джек Дуэн и показал лучшее время – 1:24.177 секунды.

Вновь не обошлось без красных флагов. На этот раз к остановке тестов привели действия Зейна Мэлони – гонщик Rodin Carlin остановился на трассе перед восьмым поворотом после разворота.

В четверг тесты продолжаться в 9:00 по местному времени.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. К.Маини Campos Racing 1:24.943 35 2. Д.Дарувала MP Motorsport 1:24.955 26 3. Р.Бошунг Campos Racing 1:25.048 33 4. Д.Дуэн Invicta Virtuosi Racing 1:25.723 34 5. В.Мартен ART Grand Prix 1:26.138 20 6. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:26.169 19 7. Р.Ниссани PHM Racing by Charouz 1:26.235 30 8. А.Иваса DAMS 1:26.270 28 9. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 1:26.293 28 10. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing 1:26.352 31 11. Д.Хаугер MP Motorsport 1:26.378 20 12. Э.Фиттипальди Rodin Carlin 1:26.396 33 13. Д.Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 1:26.438 24 14. А.Хаджар Hitech Pulse-Eight 1:26.541 25 15. К.Новалак Trident 1:26.606 42 16. А.Леклер DAMS 1:26.620 35 17. З.Мэлони Rodin Carlin 1:26.741 26 18. Р.Станек Trident 1:26.762 43 19. А.Кордил Invicta Virtuosi Racing 1:27.267 32 20. Б.Бенавидес PHM Racing by Charouz 1:27.363 31 21. Ф.Вести PREMA Racing 1:47.682 28 22. О.Берман PREMA Racing 2:06.909 31

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Д.Дуэн Invicta Virtuosi Racing 1:24.177 41 2. О.Берман PREMA Racing 1:24.624 38 3. Ф.Вести PREMA Racing 1:24.742 36 4. Э.Фиттипальди PREMA Racing 1:24.810 37 5. А.Кордил Invicta Virtuosi Racing 1:24.904 35 6. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 1:25.058 47 7. К.Маини Campos Racing 1:25.188 37 8. З.Мэлони Rodin Carlin 1:25.290 31 9. Д.Хаугер MP Motorsport 1:25.325 54 10. Р.Ниссани PHM Racing by Charouz 1:25.434 23 11. А.Леклер DAMS 1:25.439 38 12. А.Иваса DAMS 1:25.440 31 13. А.Хаджар Hitech Pulse-Eight 1:25.459 23 14. Б.Бенавидес PHM Racing by Charouz 1:25.502 31 15. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing 1:25.647 46 16. Д.Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 1:25.773 22 17. К.Новалак Trident 1:26.718 11 18. Р.Бошунг Campos Racing 1:26.893 28 19. Р.Станек Trident 1:26.938 17 20. Д.Дарувала MP Motorsport 1:27.458 11 21. В.Мартен ART Grand Prix 1:29.118 29 22. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:29.292 34