Херберт призвал запретить радиосвязь во время гонки

Идею ограничения радиосвязи между командой и гонщиками несколько раз пытались реализовать в Формуле 1, но ничего не вышло – слишком сложны сегодняшние машины. Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт предлагает вернуться к этому предложению.

Джонни Херберт: «Честно говоря, я бы запретил радиопереговоры во время воскресной гонки. Программное обеспечение, рассчитывающее разные варианты стратегии, сейчас просто фантастическое, но мне хотелось бы, чтобы решение принимал не компьютер, а гонщик, как в прошлом делали Айртон, Найджел, Деймон и я.

Мы обсуждали возможную стратегию перед стартом, у нас был план, но порой решение приходилось принимать самостоятельно. Сейчас это делается исключительно на основе того, что предлагает программа.

Я хочу немного вернуться в прошлое. Мне не нравится, когда гонщику говорят: «Вы едете слишком быстро, ваши шины слегка перегрелись». Гонщик должен чувствовать это сам – и соответственно реагировать. А сегодня они реагируют только из-за того, что им говорят по радио, ориентируясь на программу.

Команды могли бы что угодно делать в пятницу и в субботу, а в воскресенье сказать гонщикам: «Вот машина, мы сделали всё, что могли, теперь дело за вами, увидимся в конце гонки».