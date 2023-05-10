Вассёр: Машине не хватает скорости и стабильности

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр заявил после гонки в Майами, что SF-23 не хватает скорости и стабильности…

Фредерик Вассёр: «Нам не хватает стабильности – две машины ведут себя по-разному, и на каждом круге их поведение отличается. Нужно понять, почему это происходит. Это ключевой момент, с которым нужно разобраться.

Дело не в конкретной трассе. На некоторых других Гран При скорость была, но собрать всё воедино всё равно не получалось.

На машине Шарля лучше работали шины Hard, на машине Карлоса – Medium. Но даже с одинаковыми шинами от одного круга к другому нам не хватало стабильности».