Виктор Мартен доволен тестами в Alpine

Участник Академии Alpine Виктор Мартен вчера дебютировал за рулём Формулы 1, приняв участие в частных тестах Alpine A521 2021 года в Монце.

Статистика тестов не приводится, но 21-летний француз остался доволен.

Виктор Мартен: «Невероятно, я только что пилотировал машину Формулы 1! Сбылась одна моя мечта, вы не представляете, как я сейчас счастлив – я наслаждался каждой секундой! Огромное спасибо Alpine F1 и всем участникам за эту возможность!»

Сегодня на тестах в Монце отработает резервный пилот команды Джек Дуэн.