Вольфф: На симуляторе новинки выглядят здорово

В Имолу в Mercedes привезут обновлённую машину – с новой передней подвеской, более традиционными боковыми понтонами и новым днищем. Все в команде ждут прогресса на трассе, но Тото Вольфф осторожен в прогнозах.

Тото Вольфф: «Мы привезём множество обновлений – новую подвеску, кузовные элементы и некоторые другие детали, но с ожиданиями нужно быть осторожным – за пятнадцать лет работы в Формуле 1 я ни разу не видел, чтобы какие-то новинки позволили отыграть полсекунды на круге, и я очень сомневаюсь, что это произойдет сейчас.

Я очень жду, что мы уберём некоторые неизвестные из уравнения, описывающего проблемы нашей машины, сможем перейти к более стабильной платформе, которая позволит нам двигаться дальше.

На симуляторе подготовленные нами новинки дают хорошую прибавку в скорости, но посмотрим, как всё сложится на реальной трассе. Важно добиться большей прижимной силы и лучшей работы механики, но для этого нам предстоит серьёзно поработать.

Мы хотим понять, в каком направлении нужно двигаться при разработке машины следующего года, какие факторы помешали нам добиться желаемых результатов в текущем сезоне, и как избежать их в будущем».