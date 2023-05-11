Баттон: У Хэмилтона нет вариантов, кроме Mercedes

В конце 2023 года истекает контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes. Гонщик и команда неоднократно говорили о намерении продолжить сотрудничество, но пока не подписали новое соглашение. Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что у Льюиса нет других реальных вариантов, кроме Mercedes, если он планирует продолжать карьеру в Формуле 1.

Дженсон Баттон: «Льюис проявляет лояльность команде, но я не думаю, что у него есть варианты, которые он хотел бы иметь. Не думаю, что для Льюиса открыта опция перехода в Red Bull – я сомневаюсь, что команда считает его подходящим напарником для Макса Ферстаппена.

Полагаю, Льюис не перейдёт в Ferrari. Aston Martin? Он определённо не окажется в Aston Martin, поскольку оба места в команде надёжно заняты в обозримой перспективе.

Я считаю, что будущее Льюиса связано с Mercedes. Он лоялен команде, и мне нравится видеть, как он переживает непростые времена вместе с командой. Полагаю, вместе они справятся. В Формуле 1 подъёмы чередуются со спадами – когда долго находишься на вершине, затем обязательно последует спад. Но если команда сможет вернуться на первые позиции, то Льюис не станет завершать карьеру».